Tributos municipais podem ser pagos com cartão de crédito em Rio Negro

Os tributos municipais (atuais e vencidos) já podem ser pagos através do cartão de crédito no município de Rio Negro. Essa novidade foi lançada neste ano pela Prefeitura para facilitar ainda mais a vida dos cidadãos.

Além da praticidade que o uso do cartão gera, é possível parcelar os tributos em até 12 vezes. São aceitas as principais bandeiras de cartão de crédito do mercado. As demais formas de pagamento continuam ativas, como o PIX e boleto bancário.

O pagamento com o uso do cartão pode ser feito através do autoatendimento no portal do município (www.rionegro.pr.gov.br). A opção “Pagar com Cartão” já está inserida no sistema, além das opções “Gerar PIX” e “Imprimir Guias”.

Também é possível utilizar o cartão presencialmente na Prefeitura e no prédio do antigo Paço Municipal no Centro. Nestes dois locais e também no Posto de Atendimento na Roseira as equipes auxiliam os cidadãos que desejam pagar de forma online.

Esse serviço está de acordo com a Lei Complementar nº 55/2022, que reforça que o pagamento por meio de cartão é facultativo, sendo que o contribuinte que desejar utilizar este mecanismo ficará sujeito às regras e determinações dos regulamentos do Banco Central do Brasil e das bandeiras de cartão. Como o pagamento através do cartão é opcional, a taxa de operação existente, por exemplo, é de responsabilidade do contribuinte.

A lei também menciona que o pagamento por meio de cartão de crédito somente será aceito se o cartão utilizado no pagamento for da mesma titularidade do contribuinte para qual foi lançado o valor.

Poderão ser pagos por meio de cartão de crédito: