Trilha Noturna de Rio Negro gera uma experiência inesquecível aos participantes

Na última terça-feira foi realizada mais uma edição da Trilha Noturna no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Além de contemplarem a beleza noturna das trilhas, os participantes também puderam conhecer algumas curiosidades do histórico prédio do seminário.

O evento de aventura e emoção ocorre periodicamente. Os participantes percorrem as trilhas do parque iluminados apenas pela luz da Lua. A participação é gratuita. Acompanhe as divulgações no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br

A Trilha Noturna permite um contato direto com a natureza. O percurso torna-se cada vez mais empolgante quando se começa a ouvir os sons que antes passavam despercebidos.

Fotos: Secretaria de Turismo e Cultura e @kellydasilveira