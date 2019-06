Turismo de trem de Riomafra à Lapa bate recorde de público

O valor do bilhete é de R$ 75 por pessoa, incluindo o traslado de volta com ônibus para a estação ferroviária

O turismo ferroviário está em alta na região de Riomafra e da Lapa. O trem comemorativo dos 250 anos da Lapa, bateu recordes de público de desembarques na histórica cidade, no último final de semana, que foi pioneira nessa modalidade no Brasil.

No próximo final de semana, nos dias 29 e 30 de junho o trem turístico comemorativo, fará as últimas viagens, fechando as festividades da legendária cidade paranaense neste último final de semana. O valor do bilhete é de R$ 75 por pessoa, incluindo o traslado de volta com ônibus para a estação ferroviária. É um passeio incrível, de cerca de três horas, dentro de uma locomotiva, passando por túneis e também um rio, que dá a sensação de estar flutuando. O passeio, organizado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) e conta com o apoio da concessionária Rumo Logística.

GASTRONOMIA LAPEANA

Na chegada à Lapa haverá café colonial, por adesão R$ 25,00, da Chef Sissa – caldo de batata salsa, creme de aipim com charque, feijão tropeiro, linguiça frita, ovos mexidos, pernil fatiado, coxinha de farofa, empadão de frango, cachorro quente, patês, pão de queijo e presunto, torta de banana, requeijão, bolo formigueiro, bolo de fubá e doce de abóbora. Segundo a organização do evento, os privilegiados que embarcarem nesse trem poderão conhecer ou relembrar as delícias da culinária lapeana, em local especialmente preparado.

O município da Lapa comemora o resultado de público do evento comemorativo ao mesmo tempo, que lembra que o final deste ano trará novidades para o turismo ferroviário no Paraná, pois encerrando as apresentações do Trem Natalino em Antonina, a cidade histórica do litoral norte paranaense, vai ganhar um roteiro permanente, partindo da vizinha Morretes, uma grande conquista para o turismo do Paraná, afirma Márcio Assad, que responde pela coordenação geral de Comunicação Social do munícipio da Lapa.

LAPA/MAFRA/MAFRA/LAPA

Datas e saídas:

– 29/06 (sábado): 9h da Lapa e às 14h de Mafra

– 30/06 (domingo): 9h da Lapa e 14h de Mafra