Turismo Pedagógico é praticado por alunos da Escola João Braz de Oliveira

Alunos da Escola Municipal João Braz de Oliveira, situada na localidade da Fazendinha, em Rio Negro, visitaram o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa na última segunda-feira para colocar em prática o projeto Turismo Pedagógico. Todos puderam conhecer a história e curiosidades do local em um passeio encantador.

O turismo pedagógico é uma metodologia inovadora, dinâmica e interdisciplinar no processo de ensino e aprendizagem que proporciona momentos de lazer e educação. Recentemente a Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro, com o apoio da Secretária de Cultura e Turismo, promoveu uma ação de turismo pedagógico no interior do município para os professores e servidores da pasta.

O objetivo principal é levar o turismo para as salas de aula para ampliar o conhecimento dos professores e alunos. A ação também visa à valorização do turismo como fonte de riqueza, de preservação da história, da cultura e do meio ambiente. No contexto educacional, desde cedo é preciso fomentar nas crianças a consciência que temos que valorizar a nossa cultura e turismo.