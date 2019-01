Turismo rural de Rio Negro ganha mais uma atração

A vinícola conta com cinco mil pés de parreira, com uvas de três qualidades: terci bordô, niagara branca e niagara rose

A cada ano que passo o turismo rural em Rio Negro cresce e ganha novas atrações. Na semana passada a equipe da Cultura e Turismo visitou a Vinícola Casa Zator no Lageado das Mortes. O empreendimento está em sua fase final e poderá receber turistas na próxima safra

A vinícola conta com cinco mil pés de parreira, com uvas de três qualidades: terci bordô, niagara branca e niagara rose. Todas certificadas. Já está fabricando suco 100% integral e vinho da safra 2018. E se prepara para produzir vinhos, sucos e frutas in natura com a safra 2019.

Você pode conhecer uma pouco mais sobre a vinícola pelo Instagram: @casa_zator.