Turismo Rural de Rio Negro para a terceira idade promoveu bem-estar em junho

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro promoveu, ao longo do mês de junho, um programa especial de turismo rural destinado à terceira idade, oferecendo aos participantes momentos de lazer e interação em várias localidades da região.

Na primeira semana os idosos visitaram o Hotel Estância Betânia no município de Colombo-PR e o Sítio dos Valérios II. Na segunda semana, os destinos foram o Recanto Saltinho em Tijucas do Sul-PR e o Hotel Estância Betânia.

Na terceira semana, os participantes visitaram a Vinícola Casa Zator no Lageado das Mortes e o Paraíso das Trutas em Piraquara-PR. Na quarta semana, desfrutaram do Recanto Saltinho e da Pousada Rincão Alegre em Mandirituba-PR.

Essas viagens não apenas proporcionaram experiências enriquecedoras aos idosos, mas também desempenharam um papel crucial no fortalecimento dos laços comunitários e na promoção do bem-estar físico e emocional dos participantes. Os passeios permitiram que os idosos se reconectassem com a natureza, explorassem novos ambientes e compartilhassem momentos de alegria e convívio social.

O apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, foi fundamental para o sucesso dessas atividades. Desde a organização logística até o acompanhamento durante os passeios, a dedicação da equipe garantiu que cada viagem fosse segura, confortável e memorável para todos os envolvidos. O compromisso em proporcionar oportunidades de lazer e desenvolvimento pessoal para os idosos reflete o comprometimento da administração municipal com o bem-estar da comunidade sênior.

Essas iniciativas não só fortalecem o espírito de comunidade entre os participantes, mas também destacam a importância de programas sociais inclusivos que valorizam e respeitam a experiência e a contribuição dos idosos para a sociedade.