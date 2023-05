Últimos dias de inscrições para a eleição do Conselho Tutelar de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Não perca a oportunidade de fazer parte do Conselho Tutelar de Rio Negro e lutar pelos direitos de nossas crianças e adolescentes.

O prazo para as inscrições aos interessados em concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar termina na próxima sexta-feira, dia 05 de maio.

Serão escolhidos pela comunidade, em eleições que vão ocorrer no dia 01 de outubro de 2023, cinco Conselheiros Tutelares titulares e Conselheiros Tutelares suplentes.

O valor do subsídio pago ao Conselheiro Tutelar é de R$ 2.904,47, assegurada a revisão geral anual concedida aos servidores públicos municipais.

As inscrições são realizadas pela Internet através do link https://bit.ly/eleicaoconselhotutelarrn, e de forma presencial no Centro de Convivência Henrique Witt, localizado na Rua Osvaldo Grein nº 80, bairro Alto, de segunda a sexta-feira das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Para visualizar o edital e mais informações acesse: https://bit.ly/eleicaoconselhotutelarrn

Esclarecimentos de dúvidas podem ser solicitados pelo telefone: (47) 3645-5248.

Nesta página no portal da Prefeitura há um tutorial para a inscrição: https://rionegro.atende.net/cidadao/noticia/tutorial-para-a-inscricao-no-processo-eleitoral-de-conselheiros-tutelares/