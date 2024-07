Últimos dias para inscrições nos editais da Lei Paulo Gustavo em Rio Negro

Estão abertas em Rio Negro as inscrições para os editais 116/2024 (audiovisual) e 117/2024 (outras áreas) com os recursos remanescentes da Lei Paulo Gustavo.

Confira os editais completos em: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/lei-paulo-gustavo

Podem participar agentes culturais que atuam no Município de Rio Negro (pessoas físicas ou jurídicas). As categorias são Produção de Curta-Metragem para o edital Audiovisual, sendo contemplados dois projetos no valor de R$ 17.010,51 cada; e Apresentações Artísticas de Dança, Música, Teatro, Circo e Outros para o edital Outras Áreas, sendo contemplados 06 projetos no valor de R$ 5.877,91 cada.

Informações pelo WhatsApp: 47 3643-7664