Últimos dias para participar do Concurso de Cartões Postais do Sesc PR

Encerram no dia 31 de agosto as inscrições do Concurso de Cartões Postais sobre Lendas Paranaenses promovido pelo Sesc PR.

Para valorizar os aspectos culturais do Paraná, serão selecionadas ilustrações de lendas ou mitos próprios do estado, produzidas por alunos matriculados na rede pública de ensino.

De acordo com os organizadores do concurso, a seleção busca resgatar, por meio das ilustrações das crianças e adolescentes, as lendas, histórias ou mitos da cultura paranaenses, “possibilitando uma identidade inerente ao que é próprio do Paraná”, salientam.

Podem se inscrever no concurso somente alunos da rede pública de ensino paranaense, matriculados no Ensino Fundamental e Ensino Médio, sob orientação dos professores.

SOBRE A PREMIAÇÃO

Serão selecionadas 90 ilustrações que serão impressas em cartões postais a serem produzidos pelo SESC PR. Os 15 primeiros colocados serão premiados com uma hospedagem no Hotel Sesc Caiobá, para participação no evento de premiação. A hospedagem será fornecida ao aluno ganhador, a um familiar, ao professor mediador e um acompanhante.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente na unidade do Sesc Rio Negro (Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro), via correio ou presencialmente.

Para mais informações, o edital do concurso está disponível em www.sescpr.com.br. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (47)3641 8550 ou pelo e-mail lendas.paranaenses@sescpr.com.br