Ultramaratonista Sérgio Pires percorreu mais de 150 km dentro de 24h numa esteira

No último sábado (04), às 16h, em Rio Negro, o Ultramaratonista Sergio Rodrigo da Costa Pires iniciou o desafio de percorrer 156,8 km dentro de 24 horas numa esteira, tendo concluído a prova às 16h do dia seguinte (05).

Em média, o atleta percorreu 7 km por hora na esteira, alternando em corridas de 20 minutos e caminhadas de 5 minutos, aproveitando os momentos de caminhada para alimentação e hidratação. Sérgio teve apoio de diversas profissionais, entre eles, educadores físicos, nutricionista, fisioterapeuta e médicos para auxiliar na alimentação e hidratação a fim de manter o equilíbrio físico. Amigos e familiares colaboraram no apoio emocional.

O desafio motivou o atleta a arrecadar a mesma quantia de quilômetros percorridos em brinquedos a serem doados para crianças carentes, em virtude ao Dia das Crianças. Uma contagem parcial trouxe a informação de mais de 400 brinquedos arrecadados.

Sobre o atleta: Morador de Mafra, Sérgio tem 38 anos e exerce a função de 1º Sargento no Exército brasileiro, em Rio Negro. Iniciou a prática do esporte, devido à necessidade de redução de peso e após emagrecer 20 kg, classifica a corrida de rua como algo muito importante para sua saúde e também para sua vida profissional.

* Com informações do Departamento de Marketing Dipães, uma das patrocinadoras do atleta.