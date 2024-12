The Last Dance: ultramaratonista Sérgio Pires se despede de Riomafra após grandes realizações

Compartilhar no Facebook

O ultramaratonista Sérgio Pires participou de sua última prova em Rio Negro, Mafra e região no dia 19 de outubro com a Ultramaratona 12 Horas – Oxy Academia, realizada na Estação Experimental da UFPR em Rio Negro. O atleta percorreu 97 km e chegou em 5º Lugar.

Além disso, como em todas as suas outras participações em ultramaratonas, Sérgio arrecadou no evento mais de 300 litros de leite integral que foram repassados às instituições de Rio Negro, Mafra e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Sérgio é subtenente do Exército no 5º RCC e foi transferido para a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira-AM, fronteira com a Venezuela e Colômbia.

Sérgio Pires deixou seu legado no esporte riomafrense, pois além de ultramaratonista, o atleta participou de competições de tênis e padel na região, sagrando-se campeão em muitos torneios, sempre aliando competições com ações sociais.

Ao longo de sua trajetória como atleta, Sérgio arrecadou e repassou para instituições e famílias mais de 20 toneladas de alimentos e centenas de brinquedos para crianças. Sérgio se despede e agradece a todos os apoiadores e patrocinadores que ajudaram em sua trajetória, assim como todas as pessoas que contribuíram em suas ações sociais.

CURRÍCULO:

2016

VII Ultramaratona Paraná 12 Horas – 86 km – 2º lugar na categoria 35 a 39 anos. Curitiba-PR.

2017

Ultramaratona Areia e Sol – 70 km – 5º lugar geral. Matinhos-PR.

Ultramaratona Serra do Mar – 100 km – 2º lugar geral. Morretes-PR.

VIII Ultramaratona Paraná 24 Horas – 167 km – 2º lugar g Curitiba-PR.

2018

Ultramaratona Areia e Sol – 50 km – 3º lugar geral. Matinhos-PR.

Ultramaratona – 105 km – Campeão geral. Morretes e Guaraqueçaba-PR.

Ultramaratona Internacional 24 Horas – 169 km – Campeão na categoria 30 a 39 anos. Campinas-SP.

IX Ultramaratona Paraná 24 Horas – 173 km – 3º lugar geral. Curitiba-PR.

2019

Ultramaratona Areia e Sol – 70 km – 4º lugar geral. Matinhos-PR.

Ultramaratona – 105 km – 4º lugar geral. Morretes e Guaraqueçaba-PR.

Ultramaratona 12 Horas – 97 km – Campeão 35 a 39 anos. Porto União-SC.

X Ultramaratona Paraná 48 Horas – 255 km – 2º lugar geral, Curitiba-PR.

Desafio 24 Horas Esteira Oxy Academia – 156 km – Rio Negro-PR.

2020

Desafio Solidário 24 Horas Esteira – 167 km. Rio Negro-PR.

2021

Ultramaratona – 105 km – Campeão na categoria 40 a 44 anos. Morretes e Guaraqueçaba-PR.

X Ultramaratona Paraná 72 Horas – 340 km – 2º lugar geral. Curitiba-PR.

2023

Ultramaratona – 105 km – 2º lugar geral. Morretes e Guaraqueçaba-PR.

XI Ultramaratona Paraná 24 Horas – 153 km – 2º lugar geral. Curitiba-PR.

2024

Ultramaratona 12 Horas – 97 km – 5º lugar geral. Rio Negro-PR.