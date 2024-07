Um dos maiores circos do Brasil estreia nesta sexta-feira em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Um dos maiores circos do Brasil, o Circo Torricceli terá sua grande estreia nesta sexta-feira (12) às 20h em Rio Negro com a turnê 2024. São diversas atrações divertidas para toda a família com números de tirar o fôlego.

O circo conta com uma mega estrutura que proporcionará para as famílias de Rio Negro e região toda a magia e glamour circense com atrações voltadas para crianças e adultos.

Entre as novidades está o Globo da Morte que conta com quatro motos, além de inúmeras atrações surpresas que prometem arrancar grandes aplausos de todos os presentes.

O circo está luxuosamente instalado no Parque de Eventos Valmor Nardes, em Rio Negro, no bairro Volta Grande em uma mega estrutura.

O circo contará com apresentações na quarta, quinta e sexta-feira sempre às 20h e no sábado e domingo com dois espetáculos, sendo às 17h e também às 20h.

Apresente o bônus abaixo e ganhe um desconto no valor do seu ingresso.

Confira os valores dos ingressos no site: https://circotorricceli.com.br/circo-torricceli-pre-venda

