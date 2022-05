Uma experiência de terror “assombrou” Rio Negro na última sexta-feira 13

Na última sexta-feira, 13 de maio, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu uma experiência assombrosa para os amantes dos filmes de terror. Aproveitando a mística sobre a data “sexta-feira 13” o Cine-Seminário exibiu o filme ‘O Exorcista’.

Na sequência o público participou de uma visita guiada pelo prédio do Seminário Seráfico e pelas trilhas do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Durante o passeio, o público assistiu a encenações do Grupo Municipal de Teatro. Foi uma experiência imersiva, sendo os participantes a transitarem entre as peças teatrais, como observadores, atentos aos sinais e lendas relatadas no percurso.