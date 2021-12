UNC e Prefeitura de Rio Negro assinam termo de cooperação para Farmácia Escola

Uma parceria entre a Universidade do Contestado (UNC) e a Prefeitura Municipal de Rio Negro irá auxiliar no atendimento e no acompanhamento da saúde da população rio-negrense. Na última quarta-feira, 24, foi assinado o termo de cooperação para implementação da Farmácia Escola a partir de 2022.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Farmácia Escola consiste em ações dos alunos de farmácia UNC, campus Mafra, na estrutura farmacêutica rionegrense. Os estudantes realizarão atividades duas vezes por semana, em períodos de quatro horas, com orientação de docentes da instituição de ensino.

“A Universidade do Contestado ao firmar termo de cooperação com o município de Rio Negro para instalação da Farmácia Escola no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, concretiza uma etapa muito importante na formação do profissional e se credencia cada vez mais como espaço multiplural e privilegiado de produção do conhecimento, graças à parceria firmada. Com esse intuito, o ano de 2022 será marcado pela convivência com a realidade social, prática profissional e contribuição com o cidadão rio-negrense”, enfatiza reitora da UNC, Solange Sprandel da Silva.

O convênio será desenvolvido na Farmácia do Complexo de Saúde Oscar Koster, o qual atende em média 2 mil usuários/mês. A secretária municipal de Saúde, Simone Angélica Vitorino Gondro afirma que a unidade tem a distribuição de aproximadamente 300 medicamentos mensais entre os básicos (adquiridos pelo programa Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUNE), do componente especializado (medicamentos de alto custo), Programa de Apoio e Monitoramento do Sono (PAMS), tabagismo (programa realizado por farmacêuticos) e fármacos judicializados, entre outros.

Segundo a coordenadora do campus de Mafra, profª Renata Campos, as ações serão delineadas e alinhadas com o município de Rio Negro fortalecendo a integração ensino-serviço de saúde em prol do cuidado centrado ao usuário do SUS. “É uma vasta oportunidade para nossos alunos aplicarem seus conhecimentos técnico- científicos em prol da comunidade rio-negrense que faz parte do sistema de assistência farmacêutica”, explica.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito James Valério ressaltou a importância dessa parceria e frisou o desejo de fortalecer ainda mais. Participaram do ato o vice-reitor da UNC, Luciano Bendlin, assessora administrativa da UNC Teresa Cristina Rehm Parisotto, o vice-prefeito, Alessandro Von Linisingen e coordenadora da Assistência Farmacêutica Karla Brun Ribas Pinto.