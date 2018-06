Unidade do Sesc Senac em Rio Negro será inaugurada nesta sexta-feira

No local funcionará o Serviço Social do Comércio (Sesc) que promoverá qualidade de vida aos comerciários e dependentes, por meio de suas ações sociais, culturais, esportivas e de saúde

Com uma estrutura moderna e com investimentos superiores a R$ 13 milhões, o Sistema Fecomércio Sesc Senac do Paraná, inaugura na noite desta sexta-feira (8), às 18h, sua nova unidade em Rio Negro. Serão quase quatro mil m² de construção em um terreno de 6.622 m² doado pelo município em 2015.

No local funcionará o Serviço Social do Comércio (Sesc) que promoverá qualidade de vida aos comerciários e dependentes, por meio de suas ações sociais, culturais, esportivas e de saúde. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) que vai dar um forte impulso na qualificação profissional por meio de seus cursos nas diversas áreas.

Diversos serviços serão oferecidos na unidade após a sua inauguração o que deve impulsionar o desenvolvimento comercial e de prestação de serviços na cidade e na região.

A Unidade de Educação Profissional do Senac contará com ambientes pedagógicos de software, pesquisas, cabeleireiro, manicure, enfermagem, cozinha pedagógica, câmara fria, além de salas convencionais e lanchonete. Já o Sesc disponibilizará salas de cursos, área de convivência, desenvolvimento corporal, cozinha, quadra poliesportiva, vestiários e sala de avaliação física.

Além da presença das autoridades políticas e empresariais do município, também está confirmada a presença do presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac do Paraná, Darci Piana, que irá receber da Câmara de Vereadores o titulo de cidadão honorário de Rio Negro.