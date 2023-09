Unidos da Bola representa Rio Negro na Copa Sesc Fut7

O prefeito James Karson Valério recebeu nesta terça-feira em seu gabinete a visita do treinador da escolinha de futebol Unidos da Bola, Emerson Lourenço.

Representando o município de Rio Negro, recentemente o Unidos da Bola foi campeão da fase regional da Copa Sesc Fut7 categoria Sub-15, que foi realizada em Caiobá. O treinador apresentou ao prefeito o troféu conquistado. O prefeito parabenizou o treinador pela conquista e enalteceu a importância que o esporte tem para o município de Rio Negro.

Em breve a equipe do Unidos da Bola representará Rio Negro na fase estadual da competição. A Copa Sesc Sub 15 é o maior campeonato da categoria no estado do Paraná. É uma grande oportunidade para adolescentes mostrarem suas habilidades, praticarem uma atividade competitiva saudável e exercerem a sociabilização com outros atletas de sua idade.