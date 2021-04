Unifique foi eleita a Melhor Banda Larga do Brasil pelo segundo ano consecutivo

A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, divulgou no dia 8 de março de 2021, o resultado da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida de 2020. A pesquisa aconteceu entre os dias 15 de julho e 15 de novembro de 2020. Neste período, os representantes da Anatel ligaram para muitas pessoas, questionando os serviços de telecomunicações.

O objetivo da pesquisa, principalmente, é entender qual o grau de satisfação dos consumidores dos serviços. São levantados dados sobre banda larga fixa, telefonia fixa, tv por assinatura, telefonia celular pré-paga e telefonia celular pós-paga. Os indicadores avaliados em relação aos serviços, foram: satisfação geral, atendimento telefônico, canais de atendimento, capacidade de resolução, cobrança, funcionamento, oferta e contratação, reparo e instalação e recarga.

Pelo segundo ano consecutivo, a Unifique foi eleita como a melhor operadora de banda larga fixa do Brasil. Com a nota 7,76 no quesito satisfação geral. E neste ano não foi somente isso, a empresa foi eleita também, como a melhor telefonia fixa do Brasil, com a nota 8,56, em satisfação geral.

A empresa atua no ramo das telecomunicações desde 1997. Entrega os serviços de internet banda larga fixa, telefonia fixa, tv por assinatura, data center e o mais recente serviço lançado em 2020, telefonia móvel, o Fique Móvel.

LOJA EM RIO NEGRO

A Unifique em Rio Negro está situada na Rua Saturnino Olinto, 1213, Sala 01 – Edifício São Paulo, bairro Campo do Gado (próximo a Sanepar).

Atualmente a Unifique oferece Internet de 250 mega por apenas R$ 119,90. Acesse o site e conheça todas as ofertas: https://unifique.com.br/para-voce

O atendimento presencial é das 08h às 18h30 de segunda a sexta-feira e das 08h às 12h aos sábados. Se preferir contate pelo fone ou WhatsApp (47) 3380-0800.

