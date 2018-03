Compartilhar no Facebook

A Uninter está com as inscrições abertas. São ofertados 60 cursos de graduação na modalidade a distância. Para efetuar a inscrição, basta comparecer ao polo. O polo Rio Negro da Uninter fica localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 773, no Centro de Rio Negro (em frente à Unimagem).

Ligue e saiba mais: (47) 3642-0424.