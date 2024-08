Universidade Positivo e Prefeitura atuam para amenizar enchentes em Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro vem trabalhando para elaborar e implantar projetos para amenizar os danos causados pelas inundações que afetam diretamente a vida dos rio-negrenses.

Em novembro de 2023 a atual gestão municipal iniciou as tratativas para colocar em prática um Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Positivo para a realização de estudos técnicos e científicos na bacia do rio Negro. Essa importante parceria foi concretizada em abril deste ano, quando o prefeito James Karson Valério esteve em Curitiba para a assinatura do termo.

Durante esta sexta-feira (23) a importante parceria teve uma ação realizada com o objetivo de desenvolver propostas de pesquisa para o Município de Rio Negro, proporcionando soluções inovadoras para os desafios locais, principalmente no que se refere às enchentes e inundações.

O município de Rio Negro recebeu a visita exploratória de professores e dezenas de estudantes de graduação, mestrado e doutorado da Universidade Positivo. São alunos dos cursos de Gestão Ambiental, Direito, Administração, Biotecnologia Industrial e Odontologia. Eles estão participando da Maratona de Inovação dos Programas de Pós Graduação: Ideação e Soluções Criativas para Desafios Municipais em Rio Negro, que faz parte do evento “Cidades Brasileiras Sustentáveis – CBS 2024”.

Durante a manhã todos foram recepcionados no Salão Walmor Haas Furtado (Salão Azul) da Prefeitura pelo prefeito e secretários municipais. No período da tarde os pesquisadores estiveram em locais estratégicos que requerem um exame mais detalhado, proporcionando uma compreensão abrangente das necessidades locais. A visita técnica com cerca de 40 pesquisadores foi acompanhada por técnicos da Prefeitura, que apresentaram os principais desafios e potencialidades do município.

A partir desta sexta-feira os alunos participantes terão duas semanas para, em grupos, elaborar propostas de pesquisa. Após a conclusão os projetos serão apresentados pela Prefeitura de Rio Negro e pela Universidade Positivo ao governador Ratinho Junior.