Unopar doa caixas de leite e brinquedos terapêuticos ao Hospital Bom Jesus

Na tarde da √ļltima quarta-feira (21), foi realizada a entrega de aproximadamente 120 caixas de leite ao Hospital Bom Jesus. A iniciativa foi da Unopar polo Rio Negro, que arrecadou as caixas atrav√©s da a√ß√£o ‚ÄúTrote Solid√°rio‚ÄĚ com os calouros.

Al√©m de colaborar com o hospital, a a√ß√£o tamb√©m teve como objetivo incentivar os alunos a praticarem a√ß√Ķes solid√°rias. ‚ÄúQueremos mostrar que a universidade n√£o est√° presente somente para desenvolver o conhecimento te√≥rico, mas tamb√©m para desenvolver os alunos como pessoas‚ÄĚ, comentou a coordenadora comercial da Unopar, Greyci Zettel. Professores e coordenadores tamb√©m arrecadaram aproximadamente 50 caixas de leite, que foram doadas na mesma tarde √† Rede Feminina de Combate ao C√Ęncer de Rio Negro e Mafra.

A Unopar também doou uma caixa com brinquedos terapêuticos ao setor de enfermagem do Hospital Bom Jesus. São bonecas de pano que foram confeccionadas de forma manual pelos estudantes da quarta fase do curso de Pedagogia durante a disciplina de Ludicidade.

Uma crian√ßa que fica muito tempo internada em um hospital geralmente tem dificuldade para aceitar os medicamentos ou uma inje√ß√£o, por exemplo. Ap√≥s estudarem v√°rios autores renomados sobre o assunto, os alunos observaram que a equipe de enfermagem dos hospitais utiliza os brinquedos terap√™uticos para facilitar o conv√≠vio e a recupera√ß√£o da crian√ßa enquanto ela estiver internada. E como n√£o havia at√© ent√£o brinquedos terap√™uticos no hospital de Rio Negro, os alunos se dedicaram e confeccionaram as bonecas durante o curso. A entrega da caixa com os brinquedos terap√™uticos tamb√©m foi realizada na tarde da quarta-feira, deixando a equipe de enfermagem do Hospital Bom Jesus muito contente, pois os brinquedos ser√£o de grande import√Ęncia no dia a dia.