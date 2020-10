Compartilhar no Facebook

Participe da palestra “O Maravilhoso Mundo da Incerteza”, que será ministrada pelo ADM Vilmar Roque Pereira – Delegado da Seccional Oeste pelo CRA – SC.

As inscrições devem ser realizadas através do link: https://forms.gle/iGJ2nuA6AGC62cUL6

A palestra será realizada via Meet no dia 14/10 as 20h30. Evento gratuito. Participe!