Vacina contra gripe está liberada para a população acima de seis meses em Rio Negro

A Saúde de Rio Negro iniciou nesta terça-feira a ampliação da oferta da vacina contra a Influenza (gripe) para todas as pessoas acima de seis meses de idade. A medida segue a recomendação do Ministério da Saúde. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde. Ela é a principal estratégia de proteção contra o vírus.

Os imunizantes da Influenza são trivalentes, produzidos pelo Instituto Butantan e distribuídos para toda a rede pública de saúde. A composição da vacina muda a cada ano, de acordo com as cepas do vírus que mais circulam no momento, portanto é fundamental se vacinar todos os anos.

BIVALENTE

A vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 também está disponível em todas as unidades de saúde para toda a população acima de 18 anos.

Podem receber a dose bivalente quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose.

Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode procurar as unidades de saúde.

A vacinação é fundamental para minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença. O Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação para resgatar na população brasileira a confiança nas vacinas para que o Brasil volte a ser referência mundial em altas coberturas vacinais. As vacinas são seguras, eficazes e salvam milhares de vidas em todo o mundo.