Vacina: idosos acima de 80 anos estão sendo imunizados em Rio Negro

Nesta quarta-feira (03), o município de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19. Nesta fase estão sendo imunizados idosos a partir dos 80 anos, todos recebendo a primeira dose da vacina.

Já receberam vacinas, conforme o Plano de Imunização, trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente no combate a Covid-19, da Base Covid, da Rede de Urgência e Emergência, do Atendimento Hospitalar e da Odontologia, das esferas públicas e privadas, idosos institucionalizados e idosos acima de 80 anos.

Ao todo foram vacinados nesta quarta-feira 243 idosos na faixa etária de 80 a 84 anos. O município já aplicou 1.388 doses da vacina. Para a próxima semana está prevista a chegada de mais imunizantes para a segunda dose dos grupos que estão completando 30 dias da primeira aplicação.

NOVA ETAPA

A próxima etapa de vacinação acontece nesta sexta-feira, 05 de março, das 14h30 às 17h, em novo endereço: em frente ao Ginásio de Esportes Prefeito José Muller, na Praça Santo Ângelo, Vila Militar.

O modelo adotado pela Secretaria de Saúde é o drive-thru, em que os vacinados permanecem em seus carros, evitando contato com demais pessoas. Os idosos devem ir acompanhados e apresentar carteira de vacinação, documento com foto e cartão dos SUS. Idosos com mobilidade reduzida receberão a vacina em casa. Os agendamentos podem ser feitos por um familiar na Unidade de Saúde mais próxima. Para esta sexta-feira são aguardadas 170 doses que a equipe de Saúde irá buscar em Curitiba, junto ao Governo do Estado.