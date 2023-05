Vacina Sim! Mãe fala da importância da vacina para a saúde

Rio Negro Vacina Sim! Neste vídeo a cidadã Fernanda Furtado, que está no sétimo mês de gravidez, fala da importância da vacina para a saúde de todos, principalmente para as crianças.

Neste sábado (20 de maio), as unidades de saúde de Rio Negro estarão abertas das 8h às 17h para o “Dia D de Vacinação”. O objetivo do mutirão é possibilitar um dia extra para que a população procure as unidades para imunização e assim, aumentar a cobertura vacinal do município.

Estarão disponíveis várias vacinas para crianças e adultos, então o Dia D é a oportunidade para que a população possa atualizar a carteirinha de vacinação.

A vacina salva vidas! Procure a sua unidade de saúde e proteja-se.