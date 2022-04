Vacinação contra a gripe e sarampo terá Dia D neste sábado (30)

Neste sábado, dia 30, acontece o Dia D de de vacinação contra a Influenza (gripe) e contra o sarampo. Profissionais de saúde, idosos com 60 anos ou mais e crianças – de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias – são o público-alvo deste Dia D de mobilização nacional.

A Secretaria de Saúde de Mafra conclama este público para comparecer às unidades de saúde da família que possuem salas de vacinação, que neste Dia D ficam abertas das 8 às 17 horas. É importante ter em mãos a carteirinha de vacinação de quem for receber a vacina.

Público-alvo

Segundo a Vigilância Epidemiológica do município, a população-alvo de crianças é de 3.435 indivíduos. Já a de idosos é de 8.787, sendo que 29,1% já se vacinou e profissionais da saúde 1376, tendo 19,8% já vacinados.

Até o final da Campanha de Vacinação contra a gripe em 03 de junho, a meta é imunizar 90% de todo público-alvo (gestantes e puérperas; indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento e forças armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas) e para o sarampo, a meta é atingir a cobertura vacinal de 95% de crianças e trabalhadores da saúde.

Onde se vacinar em Mafra

– ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

– ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

– ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

– ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

– ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200

– ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

– ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

– ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

– ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

– ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.