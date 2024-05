Vacinação contra a Poliomielite é iniciada em Rio Negro

Iniciou nesta segunda-feira a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. Pais e responsáveis devem reforçar a proteção das crianças menores de cinco anos contra a doença.

As doses estão disponíveis em Rio Negro em todas as unidades básicas de saúde, na cidade e no interior. O Dia D de mobilização será realizado no dia 08 de junho.

Além da vacina contra a Poliomielite, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro também disponibiliza todas as vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização. A secretaria também está realizando a atualização das carteirinhas de vacinação no sistema para que os registros de vacinas já recebidas estejam sempre disponíveis em qualquer região.

A poliomielite é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem (PVS) tipo 1, 2 ou 3, que em geral acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. A vacina contra a Poliomielite é composta por três doses aos 2, 4 e 6 meses de vida, conforme o Calendário Nacional de Vacinação, além das doses de reforço aos 15 meses e 4 anos de idade.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite tem como objetivos conter o risco de reintrodução do poliovírus, alcançar alta e homogênea cobertura vacinal e manter o país livre da doença, uma vez que recebeu a classificação de alto risco para a reintrodução do poliovírus selvagem pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC), em 2023.