Vacinas da Covid-19 vencidas: Rio Negro e Mafra não estão na lista

Compartilhar no Facebook

Segundo registros oficiais, cerca de 26 mil doses da AstraZeneca fora da validade foram aplicadas em 1.532 municípios

Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete sua proteção contra a Covid-19. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros.

A campeã no uso de vacinas vencidas é Maringá, reduto eleitoral de Ricardo Barros (PP), líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. A cidade paranaense vacinou 3.536 pessoas com o produto da AstraZeneca fora da validade (primeira dose em todos os casos).

No site da Folha é possível verificar quais cidades receberam os lotes de vacinas vencidas. Rio Negro-PR e Mafra-SC não estão na lista.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Clique aqui para ler a reportagem completa.

LEIA TAMBÉM: Boletins atualizados sobre o coronavírus em Rio Negro e Mafra