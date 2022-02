Valor da passagem de ônibus terá aumento em Riomafra a partir do próximo domingo (6)

As passagens de ônibus urbanos de Mafra e Rio Negro terão reajuste de 14% a partir do dia 6 de fevereiro.

A tarifa passará de R$ 3,95 para R$ 4,50. De acordo com a Prefeitura de Mafra, o reajuste visa recompor parcialmente as perdas com a inflação e com os constantes reajustes nos preços dos combustíveis, especialmente do óleo diesel.

O reajuste visa o equilíbrio econômico das operações da empresa que opera o transporte público de Mafra e Rio Negro, uma vez que há seis meses a tarifa praticada de R$ 3,95 não sofre alteração, apesar da disparada dos preços dos combustíveis, estimado em mais de 66% nos últimos 12 meses.

Mesmo com o reajuste de 14%, ainda assim as tarifas de Mafra e Rio Negro ficarão abaixo dos preços praticados atualmente pelos municípios da região, como Rio Negrinho, R$ 5,00, e São Bento do Sul, R$ 5,25.