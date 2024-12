Veja a lista dos novos secretários municipais de Rio Negro

Na manhã desta sexta-feira o prefeito eleito de Rio Negro, Alessandro Cristian von Linsingen, conversou com o Click Riomafra. Ao repórter Márcio Gonçalves ele falou sobre os planos para o próximo ano ao assumir o Poder Executivo rio-negrense.

Pelas redes sociais o prefeito eleito anunciou os nomes dos secretários municipais de Rio Negro que irão compor a equipe de governo para a administração que começa em 2025.

Confira quem serão os novos secretários:

MAYRA LUANA – SAÚDE

Atua na enfermagem há 15 anos. Mestra em Desenvolvimento Regional pela UNC (2023). Graduada em Enfermagem pela FURB (2016), com atuação contínua. Pós-graduada em: Auditoria dos serviços de saúde; Enfermagem Oncológica; Gestão Hospitalar; Gerontologia; e cursando Metodologias Ativas. Docente no curso de Medicina (disciplinas de Atenção Primária à Saúde, Biossegurança em Medicina, e atividades de extensão com a comunidade na promoção e prevenção à saúde) e no curso de Enfermagem (estágio supervisionado obrigatório nas fases finais, orientações de TCC) na UNC – Mafra. Enfermeira auditora do plano SC Saúde (pela True Auditoria e Consultoria) no Planalto Norte Catarinense.

Vínculos anteriores:

Gestora de Enfermagem no Hospital São Vicente de Paulo – Mafra, atuando em setores como enfermarias, Unidade de AVC, Centro Cirúrgico e Núcleo Interno de Regulação de Leito.

Membro das comissões hospitalares de transplantes, humanização e núcleo de segurança do paciente.

Coordenadora do curso de Enfermagem na UNC – Mafra.

Professora e coordenadora do curso técnico de enfermagem – Escola Canal C.

Professora no curso técnico de enfermagem – CEDUP – Mafra.

Enfermeira no Núcleo de Oncologia Catarinense – Mafra, SC.

Técnica de Enfermagem por 06 anos (2010 a 2016) nos hospitais Santa Isabel (Blumenau), Unimed Blumenau e Oase – Timbó, SC.

Objetivo: “Proporcionar à população uma Atenção Primária à Saúde eficiente, otimizando o acesso a serviços e ações de saúde.”

GEOVAN DA SILVA – PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Vai atuar na definição de diretrizes estratégicas, integração de políticas públicas, monitoramento de metas e coordenação entre secretarias, visando o desenvolvimento sustentável e eficiente do município.

Cargo: Secretário de Planejamento e Coordenação Geral.

Experiência: Empresário; Presidente do Conselho de Segurança (CONSEG); Assessor Parlamentar na Câmara dos Deputados (2011-2017). Graduação em Marketing.

TATIANE IZABELE SCHENOVEBER RODRIGUES – FAZENDA

Bacharelado em Ciências Contábeis pela UNC (2013).

Pós-Graduação em Gestão Pública pela UFPR (2019).

Pós-Graduação em Direito Administrativo pela Faculdade Futura/SP (2019).

Tecnológico em Gestão Pública pela UEPG (2023).

Experiência: Mais de 10 anos de experiência no setor público.

Meta: “Comprometimento com a gestão financeira, garantindo o desenvolvimento e controle da execução orçamentária de forma responsável e transparente.”

PHELIPE YANK – CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÕES

Tem como objetivo promover a valorização da cultura local, incentivar o turismo e garantir a divulgação eficaz das ações e eventos do município. Vai trabalhar na preservação e promoção do patrimônio cultural, além de criar estratégias para atrair turistas e fomentar o turismo sustentável. A comunicação será fundamental para engajar a população e divulgar as iniciativas culturais e turísticas, conectando a cidade com o mundo e fortalecendo sua identidade.

Artista audiovisual, documentarista e agente cultural Riomafrense com mais de 15 anos de experiência.

Especialista em registrar e valorizar culturas regionais, autor de documentários premiados, incluindo o mais recente sobre as raízes ucranianas (2024).

Ex-militar do Exército Brasileiro, atuou em Relações Públicas (5º GAC AP – Curitiba), com forte habilidade em comunicação institucional.

“Unindo cultura, turismo e comunicação, construímos uma identidade forte e inspiramos o futuro.”

РGradua̤̣o em Marketing Artes Visuais

DJENIFER ANDREATTA – AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Vai trabalhar para promover o desenvolvimento sustentável, integrando a agricultura familiar com a preservação ambiental. Vai atuar para melhorar a qualidade de vida dos nossos produtores, buscando sempre um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade.

Formação: Médica Veterinária formada pela Universidade do Contestado. Pós-graduada. Atua na área desde 2018.

“Juntos por uma Rio Negro limpa, sustentável e que valoriza os seus produtores.”

LEANDRO LUKASINSKI – PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Advogado, conselheiro da OAB (subseção Mafra), membro da diretoria do Conselho de Segurança (CONSEG). Assumirá a Procuradoria Geral do Município, trazendo experiência de atuação como Juiz Leigo no TJSC e Assessoria Jurídica no Gabinete do Prefeito de Rio Negro. Atuará na defesa dos interesses do município, oferecendo segurança jurídica para promover o plano de governo e projetos voltados à melhoria da qualidade de vida da população.

ANDRÉ KLEMANN KOCH – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vai trabalhar para garantir que as políticas públicas sociais cheguem a quem mais precisa, oferecendo apoio e orientação. Com um olhar atento às questões sociais, atuará diretamente no acompanhamento de casos, ajudando a melhorar a qualidade de vida de muitos, sempre buscando promover a inclusão e fortalecer redes de apoio. Sua dedicação será fundamental para a proteção dos direitos e o bem-estar da população.

Experiência:

12 anos como servidor público no município de Rio Negro/PR.

Formação em Administração (UNOPAR/2015) e Letras (Universidade do Contestado/2015).

Especialização em Língua Portuguesa (UNOPAR/2017) e Língua Inglesa (FAVENI/2022).

Especialização em Licitação e Contratos (PÓLIS CÍVITAS/2024).

FELIPE LUIZ PETERS – ADMINISTRAÇÃO

Como Secretário de Administração, suas principais metas são implementar ações com ênfase na valorização do servidor e garantir a prestação de serviços municipais com qualidade e eficiência, sempre em favor do interesse público e dos direitos dos cidadãos.

Experiência: Advogado, Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Rio Negro-PR, formado em Direito pela Universidade do Contestado, Pós-graduado pela Escola da Magistratura do Paraná, e cursando Bacharelado em Ciências Contábeis.

VERA PFEFFER SCHELBAUER – EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Com uma sólida trajetória profissional, possui ampla experiência em gestão educacional, esporte e lazer. Formada em Ciências Físicas e Biológicas e Pedagogia, com especializações em Psicopedagogia e Educação (Stricto sensu) pelo Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná. Implementou projetos educacionais impactantes e foi atleta de voleibol, representando Rio Negro em diversas competições.

Objetivo: Buscar um planejamento estratégico eficiente, liderança participativa, inovação na gestão e compromisso com a inclusão e equidade, garantindo a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

AUGUSTO CESAR BASSO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Vai trabalhar para fomentar o crescimento econômico local, impulsionando o desenvolvimento do setor industrial e comercial do município. Vai cuidar de políticas públicas que incentivem a geração de emprego e renda, promover a atração de novos investimentos e melhorar o ambiente de negócios. Também vai apoiar os empreendedores locais, oferecendo orientação, capacitação e acesso a recursos para incentivar a inovação e a competitividade das empresas. Formação: Bacharel em Ciências Contábeis. Atuou por 31 anos na Câmara Municipal de Rio Negro (1993-2024), sendo os últimos 12 anos como Diretor Legislativo.

Alessandro afirmou que os novos secretários são profissionais capacitados e técnicos nas suas respectivas áreas, e que trabalharão focados no desenvolvimento de Rio Negro sempre perto da população. “Trago para essa gestão a energia dos jovens e a experiência necessária. Foram nomes escolhidos com muito cuidado, devido à sua competência, experiência e compromisso com o bem-estar da nossa comunidade. Todos estão alinhados com a nossa proposta de gestão, que une inovação, eficiência e um cuidado com as pessoas”, afirmou.

Nesta semana o prefeito eleito já havia anunciado o nome do ex-policial militar Luciano Nascimento, que será o responsável pela coordenação da segurança pública. O prefeito eleito enalteceu a experiência que Nascimento possui e aplicará nessa área tão importante para Rio Negro. Também destacou o apoio do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) e a importância da capacitação da Defesa Civil de Rio Negro.

Alessandro Cristian von Linsingen foi eleito prefeito de Rio Negro com 45,74% (8.069 votos). Marcelo Wotroba foi eleito como vice-prefeito.

Alessandro é casado e tem três filhas. É professor e já foi diretor escolar, secretário municipal de educação e vereador. Também foi secretário municipal de planejamento e coordenação geral, além de ser o vice-prefeito de Rio Negro na atual gestão municipal. Ele disputou as eleições deste ano pelo Partido Progressista (PP).