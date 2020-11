Veja como ficou o mapa das eleições para prefeito em Riomafra

Compartilhar no Facebook

Após a disponibilização pelo TRE dos boletins de urnas, é possível fazer uma análise e saber com exatidão a votação exata dos candidatos a prefeito de Riomafra em todas as localidades e bairros de Riomafra.

Em Mafra

Em Mafra, o prefeito eleito Ermerson Maas (Podemos) foi o mais votado em 11 bairros/localidades dos 33 existentes. Maas saiu vitorioso nos bairros: Jardim América, Vista Alegre e nas localidades de: Avencal de Cima, Avencal do Saltinho, Bela Vista do Sul, Butiá da Pedra Fina, Butiá dos Carvalhos, Campo São Lourenço, General Brito, Rio da Areia de Baixo e Saltinho do Canivete.

Já o segundo colocado, Celso Strobel (MDB), também foi o mais votado em 11 bairros, o que demonstra o equilíbrio na disputa entre eles, sendo uma diferença de apenas 524 votos (1,82%).

Celso obteve maior votação no centro, nos bairros: Vila Ferroviária, Vila Grein, Vila Nova e Vila Ruthes e nas localidades de Augulsta Vitória, Avencal São Pedro, Espigão do Bugre, Rio Branco II, Rio da Areia do Meio, São Lourenço, Vila Ferroviária, Vila Grein e Vila Nova.

O terceiro colocado no pleito, o candidato Edenilson Schelbauer, teve a maioria dos votos em 7 localidades, nos bairros: Restinga e Vila Pscheidt e nas localidades de Bituvinha, Butiá do Lageado, Butiá dos Tabordas, Campina Konlel e Rio do Cedro.

O quarto colocado, candidato Vicente Saliba, foi o mais vatado em apenas 3 locais, Vila das Flores, Vila Ivete e Avencal do Meio.

A quinta colocada, candidata Adriana Dornelles, teve mais votos apenas no bairro Faxinal, já os outros dois candidatos, Jefferson Lopes e o último colocado, candidato Donizeti Rasquinho (Barreto), não venceram em nenhuma localidade.

Em Rio Negro

Em Rio Negro o prefeito eleito James Valério teve mais votos na maioria das localidades, perdeu no Sítio dos Valérios, Campina Bonita, Lageado dos Vieiras, e Roseira.

O segundo colocado, candidato Alceu Ricardo Swarowski venceu apenas nas localidade de Sítio dos Valérios e Lageado dos Vieiras e Campina dos Martins.

O terceiro colocado, Gari Vinicio não venceu em nenhuma localidade. Já o quarto colocado pleito Bruno Alves, venceu na localidade da Roseira.

Veja na tabela abaixo, o resultado de todas e todas as localidades do município de Rio Negro.

Local de votação James Valério Alceu Swarowski Gari

Rádio Bruno

Alves Brancos Nulos Faltosos Seção 62 – CENTRO

Col. Barão de Antonina 154 69 32 35 13 14 109 Seção 63 – CENTRO Col. Barão de Antonina 161 87 22 20 12 9 88 Seção 64 – CENTRO Col. Barão de Antonina 189 99 23 27 12 20 130 Seção 68 – CENTRO Col. Barão de Antonina 197 84 28 25 12 18 128 Seção 69 – CENTRO Col. Barão de Antonina 171 82 32 21 12 26 147 Seção 70 – CENTRO Col. Barão de Antonina 177 78 31 30 26 20 140 Seção 73 – CENTRO Col. Caetano Munhoz da Rocha 214 103 42 18 16 27 148 Seção 74 – CENTRO Col. Caetano Munhoz Da Rocha 220 107 35 33 24 23 138 Seção 75 – CENTRO Col. Caetano Munhoz da Rocha 131 58 16 16 10 19 80 Seção 76 – CENTRO Col. Caetano Munhoz da Rocha 130 72 16 9 7 15 77 Seção 77 – CENTRO Col. Caetano Munhoz da Rocha 122 60 15 21 18 7 79 Seção 78 – CENTRO Col. Caetano Munhoz da Rocha 120 69 15 17 13 19 75 Seção 114 – CENTRO C.E. Caetano Munhoz da Rocha 124 72 17 11 12 15 70 Seção 134 – CENTRO C.E. Caetano Munhoz da Rocha 121 62 11 17 20 12 74 Seção 137 – CENTRO C.E. Caetano Munhoz da Rocha 122 52 21 16 17 8 86 Seção 157 – CENTRO C.E. Caetano Munhoz da Rocha 118 55 20 15 18 12 82 Seção 187 – CENTRO C.E. Caetano Munhoz da Rocha 114 47 16 15 12 9 124 Resultado total no CENTRO 2.585 1.256 392 346 254 273 1.775 Seção 80 – Vila Militar E.M. Vila Militar/CEBJA 164 81 31 20 21 28 138 Seção 81 – Vila Militar E.M. Vila Militar/CEBJA 231 103 40 18 38 32 139 Resultado total na Vila Militar 395 184 71 38 59 60 277 Seção 83 – Bom Jesus Col. Dr. Ovande do Amaral 237 96 46 32 24 25 134 Seção 84 – Bom Jesus Col. Dr. Ovande do Amaral 201 81 56 36 22 40 114 Seção 85 – Bom Jesus Col. Dr. Ovande do Amaral 218 78 51 43 22 30 114 Seção 88 – Bom Jesus Col. Dr. Ovande do Amaral 136 42 21 20 15 13 76 Seção 89 – Bom Jesus Col. Dr. Ovande do Amaral 120 46 21 25 15 13 79 Seção 90 – Bom Jesus Col. Dr. Ovande do Amaral 147 50 23 14 8 13 73 Seção 164 – Bom Jesus E.M. Vereador Ricardo Nentwig 140 54 23 27 8 8 66 Seção 170 – Bom Jesus E.M. Vereador Ricardo Nentwig 149 46 22 23 10 13 66 Seção 180 – Bom Jesus E.M. Vereador Ricardo Nentwig 160 39 17 30 16 14 70 Seção 193 – Bom Jesus E.M. Vereador Ricardo Nentwig 117 51 16 15 13 17 94 Resultado total – B. Bom Jesus 1.685 583 275 265 175 165 886 Seção 93 – Tijuco Preto C.E.E. – Colégio Agrícola 143 38 23 49 12 13 77 Seção 94 – Tijuco Preto C.E.E. – Colégio Agrícola 139 38 26 55 18 13 65 Resultado total – Tijuco Preso 282 76 49 67 30 26 142 Seção 95 – Sitio dos Rauen E.M. Professor Venceslau Muniz 233 145 42 37 18 20 105 Seção 96 – Sitio dos Rauen E.M. Professor Venceslau Muniz 107 96 16 10 12 15 45 Resultado – Sitio dos Rauen 340 241 58 47 30 35 150 Seção 100 – Sitio dos Valérios Assoc.Mor. do Sitio dos Valérios 46 55 51 12 4 7 22 Seção 101 – Campina Bonita Pav. Igreja da Campina Bonita 23 11 84 2 3 5 24 Seção 102 – Lageado dos Vieiras E.M. Duque de Caxias 161 145 74 13 13 15 63 Seção 103 – Lageado dos Vieiras E.M. Duque de Caxias 126 166 37 19 14 14 56 Seção 104 – Lageado dos Vieiras E.M Duque de Caxias 171 151 29 11 11 19 48 Resultado – Lageado Vieras 458 462 140 48 38 48 167 Seção 105 – Lageado das Mortes Assoc. dos Morad. Santa Adelia 106 105 11 5 3 5 29 Seção 107- Conhupa E.R.M. Eraldo Germano Plautz 137 39 116 43 8 9 62 Seção 108 – Roseira E.R..M. José de Lima 98 50 51 226 12 12 124 Seção 109 – Roseira E.R.M. José de Lima 55 22 22 136 4 9 38 Resultado total na Roseira 153 73 73 362 16 21 162 Seção 129 – Areia Fina Assoc. Moradores da Areia Fina 88 84 13 18 6 3 36 Seção 131 – Campina Martins U.B.S. Francisco Telmann 50 59 33 16 3 4 33 Seção 92 – Jardim Zelinda E.M. Mathias Augusto Bohn 124 54 21 19 12 13 81 Seção 132 – Jardim Zelinda E.M. Mathias Augusto Bohn 129 58 22 15 11 16 73 Seção 136 – Jardim Zelinda E.M. Mathias Augusto Bohn 122 46 29 31 17 17 62 Seção 146 – Jardim Zelinda E.M. Mathias Augusto Bohn 126 44 25 28 12 12 75 Seção 159 – Jardim Zelinda E.M. Mathias Augusto Bohn 152 50 21 23 12 10 56 Seção 182 – Jardim Zelinda E.M. Mathias Augusto Bohn 112 39 36 19 11 17 97 Resultado – Jardim Zelinda 765 291 154 135 75 85 444 Seção 145 – Fazendinha E.M. João Braz de Oliveira 120 94 42 34 14 10 85 Seção 148 – Fazendinha E.M. João Braz de Oliveira 153 114 30 38 5 12 67 Resultado total da Fazendinha 273 208 72 72 19 22 152 Seção 150 – Bairro Alto E.M. Nossa Senhora Aparecida 192 114 42 48 16 22 156 Seção 165 – Bairro Alto E.M. Nossa Senhora Aparecida 113 61 25 24 20 14 69 Seção 188 – Bairro Alto E.M. Nossa Senhora Aparecida 116 83 21 27 13 20 87 Resultado total – Bairo Alto 421 258 88 99 49 56 312 Seção 151 – Campo do Gado E.M. Celso Catalan 143 59 23 26 7 14 64 Seção 167 – Campo do Gado E.M. Celso Catalan 155 64 21 21 11 20 93 Seção 186 – Campo do Gado E.M. Celso Catalan 173 65 17 33 8 14 80 Resultado – Campo do Gado 471 188 61 80 26 40 237 Seção 152 – Vila São Judas Tadeu E.M. Olavo Bilac 110 93 41 21 15 12 91 Seção 171 – Vila São Judas Tadeu E.M. Olavo Bilac 127 63 34 21 12 10 110 Result. Vila São Judas Tadeu 237 156 75 42 27 22 201 Total geral dos votos 8.455 4.328 1.837 1.708 803 915 5.111