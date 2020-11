Veja como foi a 16ª Festa da Colonização Online de Rio Negro

Rio Negro comemorou os seus 150 anos de emancipação política de forma diferente neste ano. A tradicional Festa da Colonização chegou à 16º edição no formato online.

A festa iniciou no dia 18 com transmissões ao vivo realizadas nas redes sociais. Foram quatro dias com diversas atrações, entre elas: apresentações de dança, bênção ecumênica, conversas com empreendedores da cidade, apresentações de música, homenagens às etnias rionegrenses, concurso de culinária “Cuca 150 anos de Rio Negro” e show com a banda Os Bauretz, que faz tributo a Tim Maia.

Assista aos eventos:

Conheça os premiados no Concurso Cuca dos 150 anos de Rio Negro

Na noite da última sexta-feira (20) foram reveladas as cinco receitas premiadas no Concurso Cuca dos 150 anos de Rio Negro.

Confira o resultado:

1º Lugar ‘Cuca de Maçã Caramelada’ – Istael de Fátima Domingues

2º Lugar ‘Cuca de Farofa com Lingüiça’ – Bianca Veiga Schelbauer

3º Lugar ‘Cuca Saudades da Oma’ – Alaides Lourenço Schreiner

4º Lugar ‘Cuca Imperial’ – Jacira Schafhauser

5º Lugar ‘Cuca de Creme’ – Rosiane Maria Vieira

O Concurso Cuca dos 150 anos de Rio Negro foi promovido pela Escola Canal C com apoio da Prefeitura Municipal de Rio Negro – Secretaria de Cultura e Turismo.