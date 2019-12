Veja fotos da 1ª Mostra Cultural do Sesc Rio Negro

O Sesc Rio Negro promoveu no último sábado (30) a sua primeira Mostra Cultural. O evento teve a entrada gratuita, mas o público colaborou com a doação de um brinquedo que será usado na Campanha do Brinquedo Sesc 2019.

O objetivo do evento foi apresentar os resultados dos laboratórios culturais de dança, desenvolvidos ao longo do ano com alunas das modalidades Balé Baby e Infantil, Jazz, Danças Urbanas e Dança Livre, além de apresentações dos projetos do contraturno escolar “Futuro Integral” e do “Trabalho Social com Idosos”, que apresentaram números musicais e de canto. A mostra não foi competitiva e teve a participação e apoio da Escola Referência Mundo Mágico e Casa da Cultura Mafra, como convidados.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Confira as fotos:

Fotos: Sesc Rio Negro/Divulgação