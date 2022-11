Vem aí a 5ª Corrida da Cerveja em Rio Negro

A corrida mais animada da região chega à sua quinta edição em uma parceria entre o Prosit Garden e a Academia Fokus.

A corrida acontecerá no dia 19 de novembro, às 10h, em parceria com a Prefeitura de Rio Negro dentro das comemorações do aniversário do município. O percurso será de 5 km e a largada e a chegada acontecerão no Prosit, na Rua Dr. Getúlio Vargas, n º 5.

As inscrições podem ser feitas no Prosit (@prositrn) ou na Academia Fokus, no valor de R$ 120,00 por pessoa. Cada inscrito ganha uma camiseta, um caneco com tirante e 3 chopps de 400 ml cada.

Os três primeiros colocados ganharão um valor para consumir no Prosit:

1º lugar: R$ 150,00

2º lugar: R$ 100,00

3º lugar: R$ 50,00

Para mais informações entre em contato pelo Instagram ou diretamente nos locais de inscrição. Não fique de fora! Vem correr com a gente! Apoio: @imodinamicamafra @recoletagastronomia @betaportoacessorios