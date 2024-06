No dia 06 de julho acontece a tradicional Festa Julina de Rio Negro. Neste ano a festa será realizada no Calçadão Milton Wittig Bueno, ao lado do Parque das Araucárias (Parque Ambiental Sesc Rio Negro), no bairro Estação Nova.

Venha conferir várias delícias tradicionais das festas juninas e julinas preparadas especialmente pelas entidades sociais do município, Feira de Artesanato, Feira da Agricultura Familiar, fogueira, quentão, danças, música, além de uma programação especial para as crianças.