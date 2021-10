Compartilhar no Facebook

Vem aí a VI Corrida da Colonização de Rio Negro e a 7ª Corrida Noturna de Mafra.

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Esporte e Lazer, realiza a VI Corrida da Colonização, em comemoração aos 151 anos de Emancipação Política de Rio Negro. Serão dois percursos: de 6 km e 10 km.

A concentração inicia às 7h No Estádio Ervino Metzger, com largada prevista para as 7h30.

Faça já sua inscrição no site: https://www.ticketagora.com.br/e/6ª+CORRIDA+DA+COLONIZAÇÃO-32542

Ou na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer localizada no Ginásio José Muller.

