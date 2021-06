Vereador Paulo Cesar Almeida morre vítima da Covid-19

O vereador de Rio Negro Paulo Cesar Almeida (PDT) morreu nesta quinta-feira (17), sendo mais uma vítima fatal da Covid-19. Ele tinha 50 anos de idade e deixa enlutados: esposa, filhos, mãe, irmãos e demais familiares e amigos.

Paulinho (da Elétrica Fronteira), como era carinhosamente chamado, era querido por grupos de motociclistas, familiares, amigos e comunidade em geral. Nas redes sociais o vereador era a favor da vacinação para todos.

Ele estava internado na UTI do Hospital São Braz em Porto União desde o dia 08 de junho. Estava realizando hemodiálise e entubado por consequência do Covid-19. Uma vakinha online havia sido criada por amigos e familiares para ajudar no pagamento das despesas do hospital e medicamentos.

Paulinho também era atualmente o Vice-presidente da Federação Paranaense de Motociclismo. Como vereador conquistou 447 votos na eleição de 2020.

