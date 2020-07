Vereadores de Rio Negro cobram deputados estaduais para equipar a Polícia Militar

A tão sonhada melhoria da PM, com a transformação do Pelotão em companhia ficou só na promessa

Geralmente uma pol√≠cia bem equipada significa um aumento na sensa√ß√£o de seguran√ßa. Por√©m em Rio Negro, onde a Pol√≠cia Militar faz ‚Äúchover para garantir‚ÄĚ o sossego de todos, equipamentos, como armas longas est√£o em falta.

A falta deste tipo de equipamento é só mais uma amostra do descaso do Governo do Estado com a segurança no município. A tão sonhada melhoria da PM, com a transformação do Pelotão em companhia ficou só na promessa.

Nesta semana os vereadores aprovaram um requerimento ‚Äúcobrando‚ÄĚ os deputados estaduais da base do governo que atuam ‚Äď receberam ‚Äď votos em Rio Negro para trabalhem para que a 2¬™ Cia. de Pol√≠cia Militar seja aparelhada com as chamadas armas longas.

A 2¬™ Cia da PM, al√©m de atuar na sua sede ‚Äď Rio Negro ‚Äď atua ainda nas cidades de Campo do Tenente, Quitandinha e Pi√™n. Nestas cidades os policiais contam com a armas longas. A sede ficou sem as armas depois que elas foram levadas para per√≠cia.

Os vereadores destacaram na justificativa do requerimento que ‚Äú√Č preciso aparelhar nossos policiais para uma resposta no combate ao crime e para sua pr√≥pria prote√ß√£o em poss√≠veis confrontos, pois os mesmos contam apenas com pistolas, enquanto sabemos que muitos marginais disp√Ķem de armamentos pesados.‚ÄĚ

OPINIÃO DA GAZETA DE RIOMAFRA



O problema da (in)seguran√ßa em Rio Negro n√£o vai ser resolver com um requerimento encaminhado aos deputados da base. √Č necess√°rio uma press√£o maior, uma nota de rep√ļdio caberia melhor que um of√≠cio.

Mas o que mais se nota √© a falta de for√ßa pol√≠tica e prest√≠gio das nossas lideran√ßas locais junto a ALEP e ao governo do est√£o, onde v√°rios requerimentos, pedidos e ‚Äúvisitinhas‚ÄĚ j√° foram feitas a deputados, secret√°rios de seguran√ßa e governadores h√° anos, sendo que at√© hoje pouco ou quase nada foi atendido.

Tamb√©m em 2017 foi amplamente divulgado na imprensa local e comemorado pelos pol√≠ticos locais que Rio Negro estaria perto de ter a sua companhia de Policia Militar, onde na √©poca, 1.080 PMs teriam se formado e parte veriam para a ent√£o companhia da PM de Rio Negro. At√© hoje nossas autoridades pol√≠ticas n√£o tocaram mais no assunto e a tal companhia pelo jeito virou ‚ÄúFake News‚ÄĚ da imprensa local.

Sendo assim, Rio Negro continua quase que dependente de Mafra na questão segurança há anos por falta de atitude política.