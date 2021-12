Vereadores de Rio Negro querem aumentar o número de cadeiras na Câmara de 9 para 11

Compartilhar no Facebook

Requerimento com a proposta foi assinado por 7 vereadores. Se aprovado aumentará o número de vereadores rionegrenses para a próxima legislatura a partir de 2025. O custo dos novos vereadores será de quase R$ 130 mil por ano

Com a justificativa do aumento populacional do município 7 vereadores de Rio Negro apresentaram um requerimento de proposta de emenda à lei orgânica municipal, proposta de emenda 02/2021. A proposta foi lida na noite da terça-feira (30) durante a sessão ordinária da Câmara.

O requerimento tem como objetivo aumentar o número de cadeiras na Câmara Municipal, de 9 para 11, a partir de 2025. Ou seja, se aprovado, nas próximas eleições os eleitores rionegrenses irão escolher 11 vereadores em vez de 9.

Os 7 vereadores que assinaram o requerimento, foram: Luis Bosquetto, Isabel Cristina de Souza, Maria Célia Conte, Odair Pereira (Chiquinho), Marcelo Wotroba, Ricardo Furquim e João Pedro Amorim (Deco).

Não assinaram: João Peludo e Elcio Colaço. O vereador Colaço justificou durante a leitura do requerimento que estuda melhor a proposta para avaliar sua posição, se assina e apoia o aumento do número de vereadores ou não.

O requerimento com a proposta de aumento do número de vereadores, após a leitura, seguirá agora para análise das comissões da Câmara para posteriormente voltar ao plenário para ser aprovado ou não.

Como é uma proposta de emenda à lei orgânica municipal, para ser aprovada será necessário o voto de 2/3 dos vereadores, 6 dos 9 vereadores.

Impacto

Hoje o vencimento (salário) mensal dos vereadores é de R$ 5.411,29 (valor bruto). Se aprovado o aumento de número de vereadores a partir de 2025, com mais dois parlamentares, a Câmara terá um adicional de R$ 129.870,90 na sua despesa anual e, R$ 519.483,84 durante os quatro anos da próxima legislatura.