Vereadores de Rio Negro querem calendário mensal de reuniões com a Secretaria de Estado de Segurança

Objetivo é buscar a aplicação de medidas para o aumento da segurança no município. Promessas de melhoria de segurança no município até hoje não foram cumpridas

Na última terça-feira (16) os vereadores de Rio Negro aprovaram, na sessão ordinária da Câmara, um requerimento solicitando que a governo municipal trabalhe junto com o legislativo e com a entidades civis organizadas para sejam agendadas reuniões mensais com a Secretaria de Estado de Segurança Pública.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo das reuniões é manter um canal direto e constante com a Secretaria de Estado, bem como com deputados estaduais para reivindicar investimentos, equipamentos e principalmente o aumento do efetivo das forças de segurança em Rio Negro.

Segundo os vereadores desde que o Pelotão da PM foi transformado em Companhia de Polícia Militar o número efeito de policiais continua mesmo dos tempos de pelotão.

Na justificativa do requerimento os vereadores destacam a necessidade de buscar soluções para a segurança pública no município, pois nas palavras dele: “Temos recebido nos últimos anos apenas promessas que o efetivo será ampliado sem nada de fato acontecendo”.

Promessa de transformar Pelotão em Companhia não trouxe aumento de efetivo policiais

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na edição do dia 14/11/2018, este jornal estampava na sua capa a seguinte manchete: “Enfim Rio Negro contará com uma Companhia da Polícia Militar”, onde a então governadora do estado Cida Borghetti (foto), assinava os decretos de criação de unidades de Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar no interior do estado, entre eles, estava o decreto que transforma a Companhia da Lapa em Batalhão da PM, elevando assim o Pelotão de Rio Negro para Companhia da PM.

Com a mudança haveria aumento de efetivo da PM e da vinda de mais viaturas para o município, o que não ocorreu até hoje.