Vereadores, prefeito e vice-prefeito são empossados em Rio Negro

No final da tarde de quarta-feira a sessão solene de instalação e posse marcou o início da nova Legislatura da Câmara Municipal de Rio Negro e do Poder Executivo para os anos 2025-2028.

A cerimônia empossou os 11 vereadores – cinco reeleitos, quatro eleitos pela primeira vez e dois retornando ao cargo. E também o prefeito, Alessandro von Linsingen, e o vice-prefeito, Marcelo Wotroba assumiram seus novos cargos. A sessão foi presidida pela vereadora mais votada em 2024, Neusa Heuko Swarowski (Cidadania).

Durante a reunião ocorreu a votação da Mesa Diretora, biênio de 2025 a 2026. A chapa única “Com a Força do Povo” recebeu oito votos favoráveis e três contrários, assim sendo eleita. A composição da Mesa ficou: presidente, Odair Pereira (PL); vice-presidente, Luiz Felipe Stafin (PSB); 1ª Secretária, Milene Stall (PSB) e 2ª Secretária Isabel Cristina Grossl (Republicanos).

Em seu primeiro discurso, o presidente da CMRN, Odair Pereira, agradeceu a oportunidade de se tornar presidente do Poder Legislativo rionegrense e destacou que seu principal compromisso será a aproximação da Câmara com a população, onde a transparência será o carro-chefe.

Representando os legisladores empossados, o vereador Geovane de Lima (Podemos) discursou sobre os sentimentos, dentre eles, a esperança em poder transformar a vida da população através da política – seja com leis, emendas parlamentares, etc. Buscando sempre o bem comum e trabalhando pela vontade do povo.

O prefeito Alessandro von Linsingen agradeceu a oportunidade de estar à frente de Rio Negro e com o objetivo de transformar a realidade da vida das pessoas com políticas públicas de qualidade.

No final da sessão de posse ocorreu a assinatura de Transmissão de Cargo do prefeito 2021-2024, James Karson Valério, para o prefeito 2025-2028 Alessandro von Linsingen e vice-prefeito, Marcelo Wotroba 2025-2028.

Quem são os novos vereadores da Câmara de Rio Negro?

Elcio Colaço (PSD),  Francisco Veiga (PRD), Geovane de Lima (Podemos), Isabel Cristina Grossl (Republicanos), João Alves (PP), Landivo Geraldo de Oliveira Gruber (PSD), Luiz Felipe Stafin (PSB), Maria Célia Conte (União), Milene Stall (PSB), Neusa Heuko Swarovski (Cidadania) e Odair Pereira (PL).