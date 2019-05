Vereadores solicitam um agente penitenciário à Secretaria de Segurança Pública para atuar na cadeia de Rio Negro

Agente atuaria na Cadeia Pública que está com 70 presos, 54 detentos acima da sua capacidade

Na última sessão da Câmara de Rio Negro os vereadores aprovaram um requerimento para o envio de um ofício à Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, solicitando a transferência do agente penitenciário Allan Leon de Mello, que atua hoje na Delegacia de Polícia da Cidade da Lapa, para a Cadeia Pública do Município de Rio Negro.

Segundo os vereadores o agente viria para trabalhar na Cadeia Pública, onde não tem nenhum agente penitenciário trabalhando. Os parlamentares apontam ainda que a cadeia está com uma superlotação de detentos, com cerca de 70 presos, 54 acima da sua capacidade que é de 20. Destacam também que a transferência não fere o edital do concurso público que previa a vaga para a Curitiba e Região Metropolitana.

Com a transferência do agente penitenciário para Rio Negro, investigadores, que fazem a função hoje, seriam liberados para atuarem na segurança pública no município.