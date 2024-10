Versão do sistema Fiscal Web será atualizada em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O Município de Rio Negro irá passar por uma atualização na versão do sistema Fiscal Web, que é responsável pela emissão de notas e escrituração fiscal. A atualização para a nova versão ocorrerá no dia 25 de novembro deste ano.

Webinars serão realizados com foco na integração webservice para fornecedores de software, contabilidades e bancos e para empresas emissoras. Acesse o subportal da Prefeitura para verificar todos os eventos e realizar a inscrição:

https://rionegro.atende.net/subportal/atualizacao-do-sistema-fiscal-web

No link também estão disponíveis todos os manuais com as orientações.

Para esclarecer dúvidas sobre a atualização é possível em contato através do e-mail nfserionegro@ipm.com.br

O webservice de emissão de notas fiscais sofreu alterações na forma de autenticação e retorno, porém o layout do arquivo XML de envio continua o mesmo. Os contribuintes que enviam notas via Eletron também devem se adequar, pois o mesmo será descontinuado.