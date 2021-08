Viação Norte Sul assume o serviço de transporte coletivo de passageiros em Riomafra

Compartilhar no Facebook

A partir desta quinta-feira, dia 5, a Agência de Transportes Litoral Norte Sul (Viação Norte Sul) – empresa autorizada por meio do Chamamento Público nº 002/2021 – CIMU – passa a operar as sete linhas do transporte público coletivo urbano e interestadual semiurbano de passageiros de Mafra e Rio Negro. A tarifa estabelecida é de R$ 3,95 cobrada diretamente do usuário/passageiro.

Os veículos utilizados são classificados como ônibus básicos, com capacidade para 70 pessoas sentadas e em pé, incluindo área reservada para cadeiras de rodas ou cão-guia. Para poder circular, a empresa seguirá as recomendações da saúde, conforme Notas Técnicas e Decretos vigentes de ambas as cidades.

Linhas que continuam

De acordo com informações do CIMU uma linha continua em operação conjunta com a Viação Norte Sul, apenas circulando na cidade de Mafra, até o dia 15 de agosto: linha Faxinal/Centro operada pela empresa TransBasso. Após o dia 15, somente terá continuidade os serviços da Norte Sul.

Linhas e horários da Viação Norte Sul

Os trajetos das sete linhas são os mesmos da antiga operação.

Para adquirir seu vale transporte: Rua Cleto Mourão, 265, Restinga (Anexo a Ello Tour). A empresa também está comercializando vales-transportes, informações pelo fone: 3012-3092.

Os horários serão os mesmos praticados antes do início da pandemia da Covid-19 e indicados pelo Consórcio Intermunicipal. As tabelas de horário também estarão disponíveis na página oficial da Viação Norte Sul no Facebook – Norte Sul Viação.

