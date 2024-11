Vias de Rio Negro recebem serviços de patrolamento

A Prefeitura de Rio Negro está realizando aprimoramentos em vias do município, entre elas a Rua Jabob Maidl, situada no bairro Seminário.

Em breve esta importante via pública receberá obras de pavimentação numa extensão de 581,282 metros a partir da Rua Juvenal Ferreira Pinto. A previsão é que as obras iniciem no início do próximo ano.

As manutenções das estradas seguem um planejamento da Secretaria de Obras e também da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para atender de maneira eficiente todas as comunidades de Rio Negro. Os serviços na cidade e no interior são realizados sempre quando há condições climáticas favoráveis para garantir bons resultados.