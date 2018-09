Vídeo mostra Rio Negro e Mafra antes e depois

Surpreenda-se! Veja como Rio Negro e Mafra evoluĂ­ram com o passar do tempo. O vĂ­deo foi produzido pela Eltoncorp Empreendedorismo, detentora do portal Click Riomafra, entre outros projetos. Assista e compartilhe. Preservar a histĂłria das cidades Ă© fundamental.

As fotos atuais e toda a produção grĂĄfica para a geração do efeito “antes e depois” foram feitas pelo profissional Everton Lisboa, que hĂĄ mais de 10 anos atua no jornalismo e dedica parte do seu tempo para realizar trabalhos de preservação e divulgação da histĂłria de Rio Negro e Mafra atravĂ©s do seu portal Click Riomafra.

Everton – que Ă© rionegrense e apaixonado pela cidade – comentou sobre a importĂąncia da geração do conteĂșdo: “A utilização deste recurso fotogrĂĄfico Ă© uma forma de valorizar e preservar a bela histĂłria de Rio Negro. O mesmo recurso foi utilizado no aniversĂĄrio de Mafra e muitas pessoas se emocionaram ao ver como a cidade mudou com o passar do tempo. Portanto, gerar emoção nas pessoas tambĂ©m Ă© um dos objetivos deste conteĂșdo especial. É um trabalho relativamente complexo para realizar, mas o resultado final emociona muito e todo o esforço Ă© compensado com isso”.

COMO UTILIZAR O RECURSO

Basta clicar e arrastar as setas que estão no centro das fotos. Arraste para o lado desejado para observar o “antes e depois”. É possível utilizar o recurso no computador, tablet ou celular.

Aguarde alguns segundos para que as imagens sejam carregadas. Em seguida se encante ao observar a evolução da cidade.

Rio Negro antes e depois:

Mafra antes e depois:

CRÉDITOS:

Fotos atuais e produção: Everton Lisboa (Click Riomafra).

Fonte das fotos histĂłricas: Colaboradores que enviaram fotos para o portal Click Riomafra e Guia Riomafra / Acervo da Secretaria Municipal de Cultura de Rio Negro e Mafra.