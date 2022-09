Vila Ema e São Judas Tadeu tiveram caminhada em prol da valorização da vida

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Rio Negro realizou na última quinta-feira (22), em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila São Judas Tadeu, uma caminhada em prol da valorização da vida com a temática “A vida é melhor com escolha! E com vínculos familiares e comunitários, positivos e saudáveis, fica ainda melhor”.

Um bom público de todas as idades participou da ação que faz parte da campanha Setembro Amarelo. Muitos participaram com roupas amarelas, balões e faixas com mensagens otimistas. A talentosa Fanfarra da Escola Municipal Olavo Bilac se apresentou em frente ao CRAS após o término da caminhada e encantou o público.

Além da caminhada pelas ruas do bairro São Judas Tadeu e Vila Ema, durante o dia também foram realizadas várias ações gratuitas à população, como aferição de pressão, corte de cabelo e orientações e atividades sobre os cuidados com a saúde, autoestima e vínculos.

O evento teve como apoiadores: Anselmo Luckow (carro de som), Canal C Cursos, CREAS, Equipe de Epidemiologia, Fanfarra da Escola Olavo Bilac e Léo Lima Barbearia.