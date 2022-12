Visite o encantador Cantinho do Papai Noel em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Outra novidade no Natal rio-negrense deste ano é o encantador Cantinho do Papai Noel, que está localizado no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

Trata-se de uma área toda decorada especialmente para receber as famílias. O cantinho fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h e aos finais de semana das 13h30 às 17h. A entrada é gratuita. O Papai Noel estará presente conforme o cronograma:

Dia 18/12 domingo das 21h às 22h

Dia 19/12 segunda-feira das 19h às 21h

Dia 20/12 terça-feira das 19h às 21h

Dia 21/12 quarta-feira das 19h às 21h

Dia 22/12 quinta-feira das 19h às 21h

Dia 23/12 sexta-feira das 21h às 22h