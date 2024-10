Viveiro municipal de Rio Negro possui 8 mil mudas de Araucária prontas para o plantio

O Viveiro Florestal Anízio de Andrade do município de Rio Negro está com aproximadamente oito mil mudas de Araucária prontas para o plantio. Elas ficaram prontas após seis meses de muita dedicação da equipe do viveiro.

A população em geral de Rio Negro pode adquirir as mudas pelo valor de R$ 2,00 a unidade. As mudas de Araucária também são comercializadas para pessoas de várias regiões. Elas são procuradas principalmente por produtores que necessitam realizar a recuperação de áreas degradadas.

As mudas de araucárias são cultivadas em tubetes no viveiro, o que garante um plantio de alta qualidade e desempenho, além de garantir uma maior facilidade no transporte.

Atualmente a Araucaria encontra-se na lista das árvores ameaçadas de extinção, por isso ações de preservação são importantes. Além da produção das mudas, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realiza o plantio de araucárias em diversas regiões do município. Mais de 200 árvores nativas já foram plantadas neste ano em diversas regiões de Rio Negro, sendo que muitas delas são araucárias.

Além disso, a atual gestão municipal colocou em prática o projeto Araucárias no Seminário. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente utiliza a técnica de enxertia com o objetivo de fortalecer ainda mais a flora local com a preservação da Araucária. Várias araucárias enxertadas já foram plantadas no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa (Parque do Seminário), na área denominada de Pomar das Araucárias.

VIVEIRO

O grande viveiro florestal municipal de Rio Negro produz aproximadamente 180 mil mudas de espécies nativas e frutíferas da região por ano, além de cerca de 30 mil mudas de flores para o ajardinamento dos parques, praças e canteiros do município. As mudas destinam-se também aos cidadãos interessados no plantio de árvores nativas e frutíferas em suas propriedades. Elas são vendidas a preço de custo.

Recentemente o Viveiro Florestal Anízio de Andrade recebeu importantes investimentos em sua estrutura. Entre as manutenções realizadas e materiais adquiridos estão os novos sombrites; um moderno sistema hidráulico com microaspersores que possuem válvula antigota; injetores de fertilizantes e novos filmes agrícolas difusores de luz com tratamento anti-UV para os espaços da estufa e rustificação das mudas. Todos os materiais adquiridos colaboram para a boa produção das mudas no viveiro.

O viveiro fica localizado Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. O local também faz a recepção de escolas e grupos para conhecimento do processo de cultivo das mudas, cuidados e conscientização. Para mais informações basta entrar em contato: (47) 3642-3280.