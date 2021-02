Volta às aulas: profissionais de Rio Negro estão sendo preparados para o retorno seguro

A retomada das aulas presenciais em Rio Negro vem sendo preparada desde o ano passado. Após a liberação do Governo Estadual para o retorno seguro, a equipe da Secretaria Municipal de Educação e o Comitê de Volta às Aulas apresentaram o protocolo desenvolvido para esse momento à Secretaria de Estado da Saúde (SESA), para aprovação.

O protocolo prevê todas as medidas estruturais, pedagógicas e de distanciamento social que devem ser aplicadas nas escolas. Além disso, determina como será feita a limpeza e desinfecção dos espaços. Trata da alimentação e transporte escolar em todas as idades e situações aplicáveis nas escolas.

O início das aulas acontece no próximo dia 08 de fevereiro totalmente remoto, ou seja, os alunos continuarão com o sistema de aulas online. A partir de 1º de março, inicia o sistema de aulas híbridas, com retorno escalonado. Neste modelo, parte dos alunos retorna para a sala de aula, enquanto outro grupo mantém as aulas remotas, alternando-se semanalmente.

Importante lembrar que o retorno presencial é opcional, sendo decisão dos pais ou responsáveis pelo aluno. Alunos imunocomprometidos, ou que tenham doenças crônicas graves, devem continuar recebendo educação à distância. Da mesma forma, a criança que apresentar qualquer sintoma respiratório, febre, dor de garganta, diarreia ou outros relacionados, não deve frequentar a escola, sendo encaminhada imediatamente para atendimento médico.

O município também está investindo na aquisição de EPIs para os professores e funcionários das unidades escolares, abastecimento de álcool em gel em diversas áreas da escola e materiais de higiene nos banheiros. Para os alunos de 3º, 4º e 5º será disponibilizado face shield como equipamento adicional.

Toda a equipe está sendo treinada para o retorno presencial através da Semana Pedagógica que está sendo realizada nos dias 03 a 05 de fevereiro. A equipe também dispõe de um Plano de Contingência que indica todas as necessidades para o retorno seguro, quem será o responsável pela execução, a metodologia aplicada e os insumos necessários.

O comitê de retorno às aulas é composto por representantes da Secretaria de Educação e da Saúde, bem como de professores, diretores, pais de alunos e de representantes da rede particular de ensino. Os integrantes foram nomeados pelo Decreto Municipal nº 155 de 27 de outubro de 2020.