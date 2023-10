Voluntários ajudam no recebimento, registro e entrega de doações em Rio Negro

Diversos voluntários, entre servidores municipais, estaduais e população em geral, estão mobilizados no Ginásio de Esportes José Müller para receber e organizar todas as doações recebidas e que depois são destinadas para as famílias desalojadas ou que estão em áreas ilhadas ou com acesso limitado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria de Assistência Social realiza o cadastro das famílias que necessitam de roupas e alimentos e posteriormente as entregas são feitas pelos voluntários. Para realizar o cadastro basta comparecer com os documentos pessoais no Ginásio de Esportes José Muller ou entrar em contato com a Defesa Civil através do WhatsApp (47) 99171-1778.

Faça parte da grande corrente de solidariedade! É possível ajudar como voluntário no Ginásio de Esportes José Müller ou no Colégio Caetano, onde também há famílias acolhidas, ou então colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, pratos e talheres descartáveis, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, toalhas de banho, itens de limpeza e de higiene pessoal e também ração para os animais que estão abrigados pela Prefeitura. Confira os pontos de arrecadação:

Ginásio de Esportes José Müller

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras